Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Renault von 76 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Top Pick" belassen. Analyst Tom Narayan begründete das neue Ziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit Herausforderungen bei dem Allianzpartner Nissan und dem gesenkten Ausblick für den freien Barmittelzufluss des französischen Autobauers. Narayan zufolge könnte Renault jedoch seinen Anteil an Nissan reduzieren und so dem eigenen Aktienkurs auf die Sprünge helfen. Damit bleibe es bei der positiven Einschätzung der Renault-Aktien./la/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2019 / 14:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2019 / 14:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-08-05/11:58

ISIN: FR0000131906