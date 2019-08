Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum des Online-Modehändlers profitiere von Investitionen, wobei der Gewinnbeitrag durch neue Initiativen sich weiter in Grenzen halte, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen geringer als erwartet ausgefallener Kosten hob er seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) an./gl/bek

