Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Neue Nutzer von Office 365 würden ab 1. September automatisch auf das Zusammenarbeitswerkzeug Teams aufgeschaltet, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umstieg auf Cloud-Lösungen sowie Abonnement-Software sollte bei dem Software-Konzern langfristige Steigerungen beim Umsatz und dem Gewinn je Aktie zur Folge haben./tih/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-05/12:00

ISIN: US5949181045