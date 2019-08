Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 05.08.2019 Kursziel: 22,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00. Zusammenfassung: Mit dem Verkauf von Rechten an Wind- und Solarprojekten im Gesamtvolumen von 450 MW ist ABO Wind ein weiterer spektakulärer Erfolg im Auslandsgeschäft gelungen. Außerdem hat das Unternehmen seine bisher größte Solaranlage in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Anlage in Ungarn mit einer Anschlusskapazität von 5 MW. Die Erfolge im Ausland sind eine willkommene Kompensation für ein wahrscheinlich schwächeres Deutschlandgeschäft. Der deutsche Markt leidet derzeit unter Projektgenehmigungsverzögerungen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 22,00. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target. Abstract: The sale of rights to wind and solar projects with a total volume of 450 MW is another spectacular success for ABO Wind's international business. In addition, the company has commissioned its largest solar park to date, a plant in Hungary with a capacity of 5 MW (AC). The international successes are a welcome compensation for a probably weaker business in Germany. The German market is currently suffering from project approval delays. We confirm our Buy recommendation and the EUR 22.00 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18591.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

