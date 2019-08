Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jonathan Atkin erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkunternehmens bis 2020. Atkin rechnet nun mit einem höheren Nettokundenzuwachs und einer geringeren Abwanderungsquote der Kunden./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-08-05/12:08

ISIN: US8725901040