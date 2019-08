Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Morphosys nach Investorenveranstaltungen in den USA von 108 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger seien vor allem für das noch in der Entwicklung befindliche Prüfmedikament Tafasitamab für den Einsatz gegen diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom positiv eingestellt gewesen, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Daten aus einer Phase-II-Studie namens L-MIND seien die Investoren sehr zufrieden gewesen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-08-05/12:12

ISIN: DE0006632003