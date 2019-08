Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 267 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft mit der Hautpflege in Asien mache Probleme anderswo mehr als wett, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus auf die Hautpflege sei strategisch sinnvoll, habe aber den Nachteil einer unausgewogenen Verteilung der Umsätze des Kosmetikkonzerns./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 13:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-08-05/12:14

ISIN: FR0000120321