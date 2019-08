Die Deutsche Börse-Aktie (581005) befindet sich weiter im Aufwärtstrend, obwohl die Märkte vom Handelsstreit der USA mit China stark betroffen sind und kräftig korrigieren. Dies liegt einerseits an der Tatsache, dass an den Börsen weiter ordentlich gehandelt wird, anderseits an der guten Marktstellung des Börsenbetreibers und -dienstleisters. Neben dem Direktinvestment kann aber auch ein attraktives Bonus-Zertifikat eine gute Idee sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...