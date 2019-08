Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese hätten bei den leidgeplagten Aktionären für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Chemieproduzent habe im Segment Polysilicium die Kosten gut im Griff gehabt. Auch schienen sich die Preise für diese Produkte zu stabilisieren, nachdem sie im vergangenen Jahr noch belastet hätten./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-08-05/12:16

ISIN: DE000WCH8881