Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen und dem Abgang des Chefs John Flint auf "Underweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Zu Letzterem gebe es kaum Details, stellte Analyst Chris Manners in einer am Montag vorliegenden Studie fest. Die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf seien unterdessen vorsichtig gewesen. Auch der angekündigte Aktienrückkauf der Großbank komme an die Markterwartungen nicht heran./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 05:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-05/12:19

ISIN: GB0005405286