XTPL S.A.: Erfolg der Aktienemission DGAP-News: XTPL S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung XTPL S.A.: Erfolg der Aktienemission 05.08.2019 / 12:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erfolg der Aktienemission von XTPL Infolge der durchgeführten Aktienemission wurde dem XTPL-Konto über 2,5 Mio. EUR gutgeschrieben. Sowohl polnische Einzelinvestoren als auch westliche institutionelle Investoren beteiligten sich an der Kapitalerhöhung in Form von Privatsubskription. Fast die Hälfte neuer Weltpapiere erhielten die Letztgenannten. Die gewonnenen Mittel werden von der Gesellschaft insbesondere zur strategischen Stärkung der Vermarktung im Bereich der Fehlerbehebung bei hochauflösenden Displays, sowie zur Weiterentwicklung des Patentportfolios eingesetzt. Die beendete Ausgabe von Aktien der Serie S wurde mit der Festlegung der Preispanne und in Form der Privatsubskription durchgeführt worden. Investoren erwarben 78 Tausend neuer Aktien, d.h. maximale Anzahl zwischen 68-78 Tausend von Aktien, was bei der Kapitalerhöhung im Rahmen des Zielkapitals vorgesehen wurde. Die äuerste Emissionsspannen waren höher als ursprüngliche Schätzungen des Unternehmens. Dies ist das Ergebnis des Eingangs der Interessenbekundung an XTPL von Investoren für eine gröere Anzahl von Aktien, als zuvor geschätzt - das erste Angebot des Vorstands betraf eine Kapitalerhöhung um die Anzahl der Aktien zwischen 55 - 65 Tausend Aktien. Die neu ausgegebenen Aktien machen weniger als 5% des erhöhten Kapitals der Gesellschaft aus. - Die Entwicklung der bahnbrechenden Technologie auf dem Markt der Elektronik ist kapitalintensiv und zeitaufwendig. Diesbezüglich im aktuellen Entwicklungsstadium hoffen wir vor allem auf die Unterstützung von langfristigen Investoren, die die Erfahrung in der Analyse und Bewertung solcher Gesellschaften wie XTPL haben. Die bereits beendete Ausgabe von Aktien war ein voller Erfolg. Auer weiterer Beteiligung der Investoren aus Deutschland traten in den Kreis unserer Aktionäre auch die neuen westlichen Investoren ein. Insgesamt erwarben ausländische Unternehmen fast die Hälfte der angebotenen Aktien. Damit hat XTPL nicht nur Mittel zur Stärkung der Handlungen im Bereich der Geschäftsentwicklung aufgenommen, sondern auch weitere Internationalisierung der Gesamtheit der Aktionäre durchgeführt. Dies ist das Bedarf der Gesellschaft, die die Technologie auf globaler Ebene entwickelt. Es ist anzumerken, dass sich auch die polnischen Investoren an der neusten Kapitalerhöhung wesentlich beteiligten. Wir freuen uns über das Interesse der Investoren an dem Unternehmen, die geduldig und bereit sind, langfristige Unterstützung für XTPL zu erteilen - betont Dr. Filip Granek, Geschäftsleiter und Mitbegründer von XTPL. Über 2,5 Mio. EUR aus dem Verkauf von XTPL-Aktien werden die Kapitalposition der Gesellschaft stärken. Auer der Entwicklung der Technologie ist der Schutz des geistigen Eigentums, der einen bedeutenden Wert des XTPL-Unternehmens darstellt, nicht weniger wichtig. Zu diesem Zweck werden auch Erträge der Emission eingesetzt. Dies ist umso wichtiger, dass die XTPL-Lösung das zunehmende Interesse weckt, und zwar in der Branche von Displays, und das bedeutet, dass der angemessene Schutz des geistigen Eigentums an der Bedeutung gewinnt. - Wir sehen ein erhebliches Potential in der Umsetzung unserer Lösung auf den Markt zur Fehlerbehebung in den Leiterbahnen, die bereits bei der Herstellung von hochauflösenden Displays auftreten. Ein intensives Vorgehen in dem Bereich, sowie Fortsetzung der Tätigkeiten im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums der Gesellschaft XTPL erfordert von ihr bereits jetzt erhöhte Ausgaben. Die Ergebnisse der beendeten Aktienemission ist ein klares Signal, dass es immer mehr Investoren gibt, welche bereit sind, unsere Gesellschaft bei der langfristigen Steigerung ihres Wertes zu unterstützen. - ergänzt Filip Granek. Der Prozess der Entwicklung und Bereitstellung zur Industrialisierung von XTPL-Lösungen ist kompliziert und mehrstufig. Seine Implementierung, die mit der Einsetzung der Technologie für Produktionslinien von führenden Unternehmen bestimmter Branchen beendet ist, wird für die Gesellschaft ein Vorteil in Form hoher Eintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber. Der gleiche Prozess schafft auch hohe Barrieren für XTPL-Partner, auf Geschäftsbeziehungen zu verzichten. Die Implementierung neuer Technologie in die Produktionslinie des Kunden gibt dem Unternehmen eine signifikante Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit und Wiederholbarkeit der Einnahmen. XTPL entwickelt und kommerzialisiert auf dem globalen Markt eine fortgeschrittene, additive Technologie für einen hochgenauen Aufdruck auf den Nanomaterialien. Das einzigartige XTPL-System erlaubt ein präzises Auftragen der durch die Firma speziell zusammengesetzten Nanotinte auf unterschiedliche Untergründe. Die Form, Größe und Abstände zwischen den auf diese Weise erhaltenen Strukturen im Submikronbereich (Breite bis zu 1 m), können unterschiedlichen Industrie- und Prüfanwendungen angepasst werden. Diese Technologie vereinfacht die Produktion der neuen Generation von d.h. der transparenten leitenden Schichten, die bei der Herstellung von Bildschirmen, Touchscreens, Photovoltaik-Modulen und Displays eingesetzt werden - für diese Branche kann XTPL eine bahnbrechende Reparaturtechnologie der defekten, besonders dünnen metallischen Leitungen in elektronischen Systemen (sog.. Open-Defect Repair) sowie die Technologie für eine präzise Dosierung der Quantenpunkte liefern. Die XTPL-Lösung kann die auf dem Markt gefragte Alternative für die Fotolithografie, die unter anderem im Halbleiterbereich eingesetzt wird, darstellen. Das Ziel der Firma ist, einzigartige Druckköpfe, die jeweils speziell für konkrete Anwendungen entwickelt werden und die damit kompatiblen und genau angepassten Nanotinten anzubieten. Die von XTPL entwickelten technologischen Innovationen haben das Potential, um mehrere Sektoren der gedruckten Elektronik zu revolutionieren und anschließend in diesen Bereichen zum Standard zu werden. Genauso schnell, wie heute Bücher und Zeitschriften, werden wir in der nächsten Zukunft auch Displays, Solarzellen, Biosensoren und andere fortgeschrittene drucken. Das ist nicht bloß eine Vision. Das ist eine Realität, die sich schnell nähert. Mehr Informationen in der Webseite [1]xtpl.com. 1. https://xtpl.com/ 05.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 