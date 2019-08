Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carrefour von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 15,50 Euro gesenkt. Analyst Bruno Monteyne konstatierte in einer am Montag vorliegenden Studie auch zwei Jahre nach dem Amtsantritt des Vorstandschefs Alexandre Bompard eine immer noch kraftlose Geschäftsentwicklung. Dies gelte nicht nur für das Heimatland des französischen Einzelhandelskonzerns, sonder auch für Spanien, Italien und Belgien./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2019 / 23:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 07:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-08-05/12:52

ISIN: FR0000120172