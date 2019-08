FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Emtron bezieht neues Büro- und Logistikzentrum in Riedstadt DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Immobilien FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Emtron bezieht neues Büro- und Logistikzentrum in Riedstadt 05.08.2019 / 13:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Emtron bezieht neues Büro- und Logistikzentrum in Riedstadt Die Emtron Electronic GmbH, eine Tochtergesellschaft der FORTEC Elektronik AG, hat im Juli ihr neues Büro und Logistikzentrum in Riedstadt bezogen. Der neue Firmensitz wurde in nur 14 Monaten im Gewerbepark Ried in Wolfskehlen auf einem Gelände von 6.200 m2 Fläche errichtet. Das Betriebsgebäude besteht aus einem 16 m hohen Regal- und Kommissionierlager mit vorgelagertem Büro- und Verwaltungsgebäude. Dabei erstreckt sich der Hallenanteil über eine Fläche von rund 1000 m² mit einem Raumvolumen von etwa 14.000 m². Der zweigeschossige Vorbau beherbergt neben Büroräumen auch Labor-, Sozial- und Technikräume und erlaubt die zukünftige Aufstockung um zwei weitere Geschosse. Das Gebäude wird vorerst mit rund 20 Beschäftigten bezogen und ist für 40-50 Mitarbeitende ausgelegt. Seit 1981 ist EMTRON im Vertrieb von elektronischen Komponenten ein entscheidender Impulsgeber für Kunden und Hersteller im Bereich der Stromversorgung und heute einer der führenden Anbieter von Netzteilen, LED-Treibern und DC-Wandlern im Leistungsspektrum von 0,2 W bis 24 kW. Sandra Maile Vorstandssprecherin Kontakt: Investor Relations aktie@fortec.de 05.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 851905 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 851905 05.08.2019 ISIN DE0005774103 AXC0132 2019-08-05/13:02