Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach einem Essen mit der Finanzchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese habe trotz eines im ersten Halbjahr rückläufigen Gewinns (Ebitda) das Jahresziel für erreichbar erklärt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine konjunkturelle Aufhellung zum Erreichen der Vorgabe sei jedoch nicht in Sicht./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 07:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013