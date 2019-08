Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Scout24 vor Zahlen von 51 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Den Trubel um eine Branchenkonsolidierung beiseite gelassen liefere der Betreiber von Onlineportalen bei seinen Wachstums- und Margenzielen still und leise weiter ab, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie glaubt, dass der Abschlag zu Konkurrenzpapieren kleiner werden wird. In ihrem Modell legte sie den Bewertungsmaßstab höher an./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 06:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-08-05/13:16

ISIN: DE000A12DM80