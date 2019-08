Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53,50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Nettoinventarwerts sei höher gewesen als von ihm angenommen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies stärke seine Einschätzung, dass die Wohnungsnot in Deutschland die Aktien trotz regulatorischer Risiken stark positiv beeinflusst./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 06:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-08-05/13:18

ISIN: DE000A1ML7J1