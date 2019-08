Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BP von 700 auf 710 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten habe er nun auch die jüngsten Änderungen der Produkt-Portfolios und Währungsbewegungen in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das etwas höhere Ziel bei BP reflektiere zudem die Abschwächung des britischen Pfunds./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2019 / 23:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

