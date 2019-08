Myriad gibt es schon seit 1991 und bezeichnet sich selbst als einer der Marktführer bei personalisierter Medizin und Testkits. Wichtig waren Schnelltest für verschiedene Krebsarten, sowie auf Krankheiten bei Föten. Großes Potential wird nun Genesight zugeschrieben, womit man testen kann auf welche Medikamente man bei Depressionen anspringt, was die Behandlungszeit deutlich verkürzen kann. Zwar gabt es Ärger wegen überhöhter Preise mit der USA, aber die größte US Krankenversicherung verkündete zuletzt die Kosten für Genesight zu übernehmen, was einen starken Kursanstieg der Aktie auslöste. Die Themen die Myriad abdeckt sind daher durchaus interessant, wodurch auch eine gewisse Übernahmephantasie entsteht. Mehr im Dieser Artikel Myriad Genetics (MYGN) Aktie: Medizinische Testkits auf Depressionen und mehr erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...