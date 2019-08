Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China hebt den Preis des Edelmetalls in schwindelerregende Höhen. Zu Beginn dieser Woche startete der Kurs mit einem Plus von 0,24% und 1459 US-Dollar. Die Zolldrohungen des US-Präsidenten spielen den Gold-Anlegern immer mehr in die Karten. Die angespannte Situation zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt zieht ihre Kreis. Nachdem Donald Trump am Freitag verkündete Zölle auf so gut wie ...

