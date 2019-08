Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone werden heute mit den finalen Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungsbereich die letzten relevanten Konjunkturumfragen für den Juli veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die vorläufige Schätzung für Deutschland, Frankreich und die Eurozone weise einen Rückgang aus. Für Italien und Spanien würden die Analysten jedoch mit einem geringfügigen Anstieg rechnen. In Summe würden die Frühindikatoren ein sehr geteiltes Bild von der Wirtschaftslage in der Eurozone zeichnen: Während die Aktivität im Dienstleistungssektor und am Bau solide sei, sei der Industriesektor in einigen Ländern in eine Rezession abgerutscht. ...

