Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Pets at Home auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Der britische Online-Tierbedarfhändler habe im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Neben ihm hätten im vergangenen Quartal auch die Handelsunternehmen Next und GrandVision abgeliefert./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 10:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 11:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BJ62K685