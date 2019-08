Appel hat im vergangenen Quartal so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie noch nie zuvor. Satte 4,2 Milliarden Dollar gab Apple von April bis Juni aus - und es dürfte in Zukunft noch mehr werden.4,2 Milliarden Dollar sind eine Hausnummer, doch gemessen an den Gesamtumsätzen sind das nur 7,9 Prozent. Zum Vergleich: Microsoft steckte im zweiten Quartal 13,4 Prozent der Erlöse in Forschung und Entwicklung, bei Google waren es sogar 15,7 Prozent. Gleichzeitig ist es noch deutlich weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...