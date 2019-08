Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer vorsichtigeren Gewinnprognose von 67 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ergebniskennziffern hätten enttäuscht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch insgesamt hätten die Resultate des Modekonzerns nicht überzeugt. Erneut habe sich die schwache Umsatzentwicklung in Amerika als Belastungsfaktor erwiesen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 13:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-08-05/15:22

ISIN: DE000A1PHFF7