Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Eigensoftwareumsätze in Q2 2019 auf Wachstumspfad zurückgekehrt, GBCPrognosen leicht angepasst, Rating KAUFEN bestätigt Nachdem im zweiten Quartal 2019 eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik erkennbar wird, war die CENIT AG in der Lage, auf Halbjahresbasis ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,9 % auf 84,50 Mio. EUR (VJ: 82,11 Mio. EUR) zu erreichen. Besonders hervorzuheben ist dabei das erzielte Wachstum bei den Umsätzen mit Eigensoftware, nachdem sich diese in den vergangenen Quartalen zum Teil deutlich gemindert hatten. Auf Halbjahresbasis lagen die Erlöse mit CENIT-Software mit 7,60 Mio. EUR (VJ: 6,78 Mio. EUR) um 12,1 % über den Vorjahresniveau. Während noch im ersten Quartal 2019 ein Umsatzrückgang von -5,9 % vorlag, wurde im zweiten Quartal ein signifikanter Anstieg in Höhe von 32,8 % erreicht. Wie erwartet, haben die ergriffenen Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebes und zur Aufhebung bei den Entwicklungsverzögerungen Früchte getragen. Gewohnt dynamisch entwickelten sich die Umsätze mit Fremdsoftware, die gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 52,60 Mio. EUR (VJ: 50,50 Mio. EUR) gesteigert wurden. Große Umsatzanteile werden hier mit dem Verkauf von PLML ösungen von Dassault Systèmes erzielt. Nachdem in 2018 die KEONYS, als größter Reseller der Dassault-Software erworben wurde, ist der Umsatzanteil mit Fremdsoftware nachhaltig angestiegen. Auf Halbjahresbasis minderte sich jedoch das EBIT, trotz der erreichten leichten Steigerung im zweiten Quartal, um 20,1 % auf 2,06 Mio. EUR (VJ: 2,58 Mio. EUR). Auf dieser Ergebnisebene gleichen sich die IFRS 16-Effekte dabei weitestgehend aus, so dass eine Vergleichbarkeit zum Vorjahreswert vorliegt. Dass entgegen der Umsatzsteigerung eine nur rückläufige Ergebnisentwicklung erreicht wurde, dürfte unter anderem am erfolgten Ausbau der Vertriebsmannschaft liegen. Typischerweise geht dies mit einer Anlaufphase einher, die von niedrigen Umsätzen, denen jedoch Kosten gegenüber stehen, geprägt ist. Auf der anderen Seite kam es infolge leicht rückläufiger Beratungs-/Serviceumsätzen zu einer geringeren Auslastung in diesem Bereich, was sich belastend auf der Rohertragsmarge ausgewirkt hatte. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das CENIT-Management die Unternehmens-Guidance bestätigt, wonach für das Gesamtjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 170 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von etwa 10 Mio. EUR erwartet wird. Bei den Umsatzerlösen sehen wir die CENIT AG auf einem guten Weg, die Umsatzprognosen zu erreichen. Unsere bisherige EBITPrognose für das Gesamtjahr 2019 (GBC-Prognose bisher: 10,21 Mio. EUR), könnte sich hingegen als etwas zu optimistisch erweisen. Hier spielt vor allem die zunehmende Schwäche im Automobilsektor eine Rolle, die bei der CENIT AG für immerhin ca. 1/3 der Umsätze verantwortlich ist. Dementsprechend haben wir eine Anpassung unserer Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2019 vorgenommen. Aufgrund der genannten Gründe rechnen wir nunmehr, bei unveränderten Umsatzprognosen, mit einem EBIT in Höhe von 9,53 Mio. EUR. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir unverändert mit steigenden Umsatzerlösen und einer sukzessiven Verbesserung der EBIT-Marge. Weiterhin stellt die Grundlage für diese Annahme die Mehrjahresplanung 'CENIT 2025', wonach bis zum Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. EUR, Eigensoftwareumsätze über 10 % sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 - 10 % erwartet wird. Das im Rahmen des mit den neuen 2019er Prognosen aktualisierten DCFBewertungsmodells ermittelte Kursziel bleibt unverändert bei 20,30 EUR je Aktie. Einerseits führt zwar die Prognosereduktion zu einer Minderung des Bewertungsresultats, auf der anderen Seite ist der so genannten Roll-OverEffekt für eine Kurszielerhöhung verantwortlich. Die Gültigkeit des Kursziels hat sich dabei auf den 31.12.2020 (bisher: 31.12.2019) verlängert. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 05.08.19 (12:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 05.08.19 (15:00 Uhr)

