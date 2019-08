Toronto (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse des Analysten Brian Quast von BMO Capital Markets Brian Quast, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, geht laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) weiterhin von einer marktkonformen Kursentwicklung aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...