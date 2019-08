Mainz (ots) - Die hitzige Debatte um die Klimapolitik und der Streit um die Seenotrettung sind am Mittwoch, 7. August 2019, 22.45 Uhr, die Themen bei "dunja hayali" im ZDF. Als Gäste im Studio begrüßt die Moderatorin Grünen-Chef Robert Habeck sowie Carola Rackete, die Kapitänin der "Sea-Watch 3".



Mittlerweile liefern sich die Grünen mit der Union in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Grund für ihr Umfragehoch: die spürbaren Folgen des Klimawandels im Sommer 2019 - außergewöhnliche Hitze, verheerende Trockenheit und sintflutartiger Starkregen. Eine Mehrheit der Deutschen spricht den Grünen die größte Kompetenz in der Klimapolitik zu. Doch welche Folgen hätten die Pläne der Partei für die Menschen und Betriebe in Deutschland - etwa die Einführung einer CO2-Steuer, ein früherer Kohleausstieg, die Verteuerung des Fliegens, geringerer Fleischkonsum? Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, stellt sich in der Sendung der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern.



Auch in den vergangenen Monaten haben sich Tausende Menschen auf die gefährliche Flucht übers Mittelmeer nach Europa gemacht. Und wieder sind Hunderte dabei ertrunken. Carola Rackete ist als Kapitänin der "Sea-Watch 3" zur prominentesten Vertreterin der privaten Seenotrettung geworden. Ihr Engagement wird von vielen bewundert, stößt aber auch auf Ablehnung und Hass. Bei "dunja hayali" ist sie zum ersten Mal zu Gast in einer Talkshow.



Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 4. September 2019, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen.



