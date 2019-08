Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger sollten sich zum Handelsstart der Wall Street lieber in Deckung bringen. Der Dow Jones stürzt vorbörslich fast 400 Punkte ab. Für Belastung sorgt die Eskalation im Handelskonflikt. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Uber, Alibaba, Amazon, Alphabet, Microsoft und Luckin Coffee. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.