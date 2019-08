Der Schock sitzt auch zu Wochenbeginn noch tief. Drei Tweets von Donald Trump setzten die Weltleitbörsen bereits in der vergangenen Woche in Aufruhr. Die Nervosität bleibt uns offenbar erhalten. Aber wie lange noch? Wann ist der erste Schock verdaut? Wie geht es nun weiter bei Dow, DAX und Co.? Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.