Wir kommen an dem Thema in diesen Tagen einfach nicht vorbei. Der Handelsstreit zwischen China und den USA eskaliert immer weiter und es stellt sich mittlerweile die Frage, ob es der US-Präsident nicht endgültig übertrieben hat. Oder ist seine Strategie vielleicht sogar doch richtig? Wer sitzt am längeren Hebel oder ist eine solche Diskussion wenig zielführend? Eine Einschätzung von Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.