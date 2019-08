Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Senvion (ISIN LU1377527517/ WKN A2AFKW) hat heute beschlossen, Senvion India in eine eigenständige operative Gesellschaft umzuwandeln, so Senvion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Durch die Unabhängigkeit kann Senvion India in Zukunft unabhängig agieren und seinen Kunden alle Dienstleistungen direkt anbieten, einschließlich Lieferverträge für Turbinen in Indien, Engineering, Fertigung, lokaler F&E-Unterstützung und Servicedienstleistungen. Die Vereinbarung verbessert die Effizienz, optimiert Abläufe und ermöglicht es dem Unternehmen, die Anforderungen seiner Kunden in einem der größten Wachstumsmärkte noch besser zu erfüllen. Senvion India bleibt weiterhin eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Senvion GmbH. ...

