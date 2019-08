Unterföhring (ots) -



-Mehr geht nicht: In der kommenden Saison zeigt Sky alle 380

Spiele der Premier League exklusiv in voller Länge, mit 232 Spielen

überträgt Sky mehr Begegnungen als jemals zuvor in Deutschland live -Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Liverpool und Norwich City

am Freitag ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und für

alle Sky Kunden empfangbar auf Sky 1 (ab 20.15 Uhr), Wolff-Christoph

Fuss, Erik Meijer, Michael Leopold berichten live von der Anfield

Road -Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der "Super Sunday":

Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und einer der neuen Sky Experten

Erik Meijer, René Adler oder Mladen Petric führt durch das "Match of

the Week" und die Highlight-Sendung "What a strike!" -Exklusiv für Sky Q Kunden: Erstmals in Deutschland ein Topspiel

pro Spieltag auch live in Ultra HD und Highlight-Videos auf Abruf

über den Receiver -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky

Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei

sein -Sky Sport - die Heimat der Premier League für alle Fans in

Deutschland: Neben dem umfangreichen Live-Angebot für Sky Kunden

stehen viele Inhalte auf Sky Sport News HD, skysport.de und Instagram

(@SkySportPL) auch frei empfangbar zur Verfügung Die Premier League ist ab dieser Saison zurück bei Sky und am Freitagabend geht es endlich los. Jürgen Klopp und der FC Liverpool eröffnen die neue Saison gegen Daniel Farke und Aufsteiger Norwich City. Vom Duell der beiden deutschen Trainer berichtet Sky bereits ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie für alle Kunden empfangbar auf Sky 1 HD (ab 20.15 Uhr). Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Sky Experte Erik Meijer, Moderator Michael Leopold und Field-Reporter Sven Töllner berichten live von der Anfield Road.



Auf den Saisonstart einstimmen lassen können sich Sky Zuschauer am Freitag bereits ab 17.00 Uhr. Zunächst spricht in "My First" Jürgen Klopp über prägende Erlebnisse und Augenblicke seiner bisherigen Karriere. Im Anschluss daran versorgen die Magazine "Match Pack", "Premier League World" und "Preview", die künftig fester Bestandteil des Premier-League-Spieltags bei Sky sein werden, sowie eine einstündige Saisonvorschau die Fans mit allem Wissenswerten, bevor der Ball wieder rollt.



Darüber hinaus wird Sky fünf weitere Begegnungen des Eröffnungsspieltags live übertragen. Die Spiele zwischen West Ham United und Titelverteidiger Manchester City (ab 13.20 Uhr), Crystal Palace gegen den FC Everton (ab 15.50 Uhr) und Tottenham Hotspur gegen Aston Villa (ab 18.20 Uhr) stehen am Samstag auf dem Programm. Am Sonntag überträgt Sky zunächst die Partie zwischen Newcastle United und dem FC Arsenal. Komplettiert wird der Spieltag vom Spitzenspiel Manchester United gegen den FC Chelsea. Im Rahmen des "Super Sunday" berichtet Sky ab 17.00 Uhr live, auch auf Sky Sport UHD. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und der neue Sky Experte René Adler werden die Zuschauer zunächst auf das "Match of the Week" einstimmen und anschließend die 90 Minuten kommentieren. Danach präsentieren beide in "What a strike!" die Highlights des ersten Spieltags auf der Insel.



Sky Sport 1 HD - die Heimat der Premier League bei Sky



Sky Sport 1 HD wird die feste Heimat der Premier League bei Sky: ob Live-Übertragungen, zeitversetzte Spiele oder Magazine - Fans des englischen Fußballs finden ab sofort alles auf einem Sender. Hier können Sky Kunden in der Saison 2019/20 alle 380 Spiele in voller Länge sehen. Mit 232 Partien wird Sky mehr Begegnungen als jemals zuvor in Deutschland live übertragen und im Rahmen dieses Angebots zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match live zeigen. Alle weiteren Spiele zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.



Das Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der "Super Sunday" am Sonntag ab 17.00 Uhr, in dem Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem wechselnden Sky Experten durch das "Match of the Week" und die Highlight-Sendung "What a strike!" führt. Zum Experten-Kreis zählen neben René Adler mit Mladen Petric ein weiterer Neuzugang und Erik Meijer.



Neben standardmäßig drei Spielen am Samstag und zwei Spielen am Sonntag steht in der Regel eine weitere Partie am Freitag- oder Montagabend auf dem Programm. Acht Mal in dieser Saison wird auch ein Spiel am Samstagabend um 20.45 Uhr angepfiffen, das Sky ebenfalls live überträgt. Mit Ausnahme des "Match of the Week" berichtet Sky immer ab zehn Minuten vor Anpfiff live.



Mit Sky Q die Premier League auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben



Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.



Die Premier League auf Sky Sport News HD, skysport.de und auf Instagram



Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die neue Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte zur frei empfangbaren Ausstrahlung.



Neben unter anderem Interviews und PKs wird Sky Sport News HD im Rahmen seiner Rolling-News-Berichterstattung zeitnah nach Spielende auch erste Tore und Spielszenen ausgewählter Partien zeigen. Zum Auftakt ist Sky Reporter Sven Töllner ab Donnerstag, 8. August in Liverpool vor Ort, um von den letzten Eindrücken und Stimmungen in der Stadt vor der Saisoneröffnung zu berichten. Außerdem berichtet Sky Sport News HD an diesem Tag auch umfassend vom "Deadline Day" in England, dem letzten Tag, an dem die Klubs der Premier League noch Spieler für die erste Saisonhälfte verpflichten können.



Ausführliche Highlight-Zusammenfassungen aller Begegnungen stehen an allen Spieltagen zeitnah nach Spielende auf dem Sky Sportportal skysport.de auf Abruf zur Verfügung. Außerdem ist mit @SkySportPL der erste Instagram-Kanal von Sky Sport gestartet, der sich ausschließlich einem Wettbewerb widmet. Hier können die Fans der Premier League aktiv mitmachen und diskutieren sowie Clips mit den spektakulärsten Szenen der Saison sehen. Darüber hinaus können sich Fans auch via Facebook, Twitter und Snapchat über die Premier League informieren lassen.



Mit diesem Angebot ist Sky auch auf den frei empfangbaren Kanälen abseits der Live-Übertragungen die Heimat der Premier League für alle Fans in Deutschland.



Die Premier League von 2019/20 bis 2021/22 exklusiv bei Sky



Die neue Rechte-Vereinbarung gilt ab der Saison 2019/20 bis einschließlich der Spielzeit 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile.



Der 1. Spieltag der neuen Saison von Freitag bis Sonntag auf Sky Sport 1 HD:



Freitag:



17.00 Uhr: "My First: Jürgen Klopp"



17.30 Uhr: "Match Pack", 1. Spieltag



18.00 Uhr: "Premier League World"



18.30 Uhr: "Preview", 1. Spieltag



19.00 Uhr: "Preview Saison 2019/20"



20.00 Uhr: FC Liverpool - Norwich City live auch auf Sky Sport UHD sowie auf Sky 1 HD (ab 20.15 Uhr)



Samstag:



12.50 Uhr: "Preview", 1. Spieltag



13.20 Uhr: West Ham United - Manchester City live



15.50 Uhr: Crystal Palace - FC Everton live



18.20 Uhr: Tottenham Hotspur - Aston Villa live



20.30 Uhr: FC Burnley - FC Southampton zeitversetzt in voller Länge



22.30 Uhr: "Kompakt", 1. Spieltag



2.45 Uhr: FC Watford - Brighton & Hove Albion zeitversetzt in voller Länge



4.45 Uhr: AFC Bournemouth - Sheffield United zeitversetzt in voller Länge



Sonntag:



14.50 Uhr: Newcastle United - FC Arsenal live



17.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester United - FC Chelsea live auch auf Sky Sport UHD



19.45 Uhr: "What a strike!" live



22.00 Uhr: Leicester City - Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge



Der Regelspieltag der Premier League 2019/20 bei Sky



Freitag:



19.00 Uhr: die Magazine "Match Pack", "Premier League World", "Netbusters" und "Preview"



optional:



18.50 Uhr: die Magazine "Match Pack", "Premier League World", "Netbusters" und "Preview"



20.50 Uhr: Freitagsspiel live



Samstag:



13.20 Uhr: Samstagsspiel 1 live



15.50 Uhr: Samstagsspiel 2 live



18.20 Uhr: Samstagsspiel 3 live



optional:



20.35 Uhr: Samstagsspiel 4 live



Sonntag:



14.50 Uhr: Sonntagsspiel 1 live



17.00 Uhr: Sonntagsspiel 2, "Match of the week" live



19.45 Uhr: "What a strike!" live



Montag:



optional:



20.50 Uhr: Montagsspiel live



Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein



Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



