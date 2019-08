Amazon kann sich von der aktuellen Abwärtsbewegung an den Märkten nicht frei machen. Der E-Commerce Gigant fällt am Montag um knapp drei Prozent. Insgesamt führen die FAANGs die rote Laterne an. Wir sehen Kaufkurse und empfehlen den Einstieg über den Turbo-Bull VF1ABZ von Vontobel zu 31,50 Euro. Setzen Sie ein Kursziel von 45 Euro für die kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...