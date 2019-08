BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat auf die Kritik an der geplanten Verringerung der Brief-Zustelltage reagiert und eine eingehendere Erwägung angekündigt. Das EU-Recht sehe eine Zustellpflicht nur für 5 Tage vor, erklärte Ministeriumssprecherin Anna Sophie Eichler anlässlich der Bundespressekonferenz in Berlin. "Das deutsche Recht geht darüber hinaus." Die Eckpunkte der Postreform hatte das Ministerium am Donnerstag veröffentlicht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will darin unter anderem prüfen lassen, ob die Zustellpflicht bei Briefen von 6 auf 5 Tage pro Woche verringert werden könne.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte vor Jobverlusten und Verwerfungen in der Branche gewarnt. "Wenn die Zustelltage reduziert werden, dann sind bei der Deutschen Post AG mindestens 10.000 tariflich und sozial geschützte Arbeitsplätze in der Zustellung und in den Briefzentren bedroht", erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis am Freitag. Das könne Altmaier nicht egal sein.

Ministeriumssprecherin Eichler wies darauf hin, dass über das Gesetz noch nicht endgültig entschieden sei. "Wir werden die Erwägungen einbeziehen in diese Überlegungen", sagte sie. Dienstleister seien im Übrigen auch nach einer Reform frei, Briefe weiterhin werktäglich zuzustellen.

August 05, 2019

