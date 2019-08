BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Privatbanken warnen vor geringerer Kreditvergabe zulasten kleinerer Unternehmen und Hausbauer, sollten die europäischen Banken aufgrund des Basel-4-Reformpakets deutlich mehr Eigenkapital vorhalten müssen.

"Die Auswirkungen der signifikant steigenden Kapitalanforderungen durch Basel 4 dürfen nicht unterschätzt werden", sagte Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, in einer Stellungnahme zu den Empfehlungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA zur Umsetzung von Basel 4.

"Die neuen Kapitalanforderungen treffen die europäische Wirtschaft in einem Moment äußerster Unsicherheit. Wenn die Banken gezwungen werden, ihre Kreditvergabe einzuschränken, sind negative Folgen unausweichlich", warnte Ossing. Betroffen seien vor allem die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen und die langfristige Immobilienfinanzierung.

Im Zentrum der BdB-Kritik steht die empfohlene Mindestkapitalanforderung, die für europäische Banken um rund 24 Prozent steigen soll.

Ossing kritisierte, der Baseler Ausschuss und die europäischen Finanzminister hätten stets betont, dass mit den neuen Regeln keine Steigerung der Kapitalanforderungen einhergehe. Diese Maßgabe würde aber klar verfehlt. Denn nach Berechnung der EBA müssen die europäischen Banken von einem zusätzlichen Kapitalbedarf von 135 Milliarden Euro ausgehen.

"In Wirklichkeit dürfte der Betrag noch deutlich höher liegen", so Ossing. "Das gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in Europa."

