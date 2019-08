London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Die weltweiten Führer im Bereich der Betrugsprävention stärken Identitätsüberprüfung und optimieren Bestimmungen bei Kontoeröffnung



Emailage (https://www.emailage.com/), weltweit führender Anbieter im Bereich der Online-Betrugsprävention sowie E-Mail-Risikoanalysen hat sich mit Featurespace (https://www.featurespace.com/) zusammengeschlossen, Weltmarktführer auf dem Gebiet der Risikoerkennung und Betrugsprävention, um globale eCommerce- und Finanzdienstleistungsunternehmen vor der wachsenden Bedrohung durch Online-Kreditantragsbetrug zu schützen.



Laut UK Finance sind Betrügereien bei Kreditanträgen im letzten Jahr um GBP 29, 4 Millionen (bzw. um 159 %) gestiegen (https://www.ukfinance.org.uk/system/files/Fraud%20The%20Facts%202019%20-%20FINAL%20ONLINE.pdf). Von Kreditantragsbetrug spricht man, wenn Kriminelle gestohlene oder gefälschte Dokumente zur Eröffnung eines Kontos in einem anderen Namen nutzen. Dazu kommt es hauptsächlich dann, wenn Daten durch die Anwendung verschiedener Phishing-Methoden erfasst werden. Aufgrund dieser immer häufiger auftretenden aggressiven Betrugsvorgänge sind Unternehmen auf neue Methoden der Betrugsprävention angewiesen, die die digitale Identität des Antragstellers bzw. der Antragsstellerin analysieren können.



Mittels dieser Partnerschaft beabsichtigt die ARIC-Plattform Emailages globales Konsortium an Daten- und Risikobewertungs-Scores zu integrieren, um Kreditantragsbetrug in Echtzeit zu erkennen und melden zu können. Dies wiederum wird die Genauigkeit von Kundenauthentifizierungen optimieren, um Betrüger, die sich bei der Neueröffnung von Konten als legitime Kunden ausgeben, zu identifizieren und vor ihnen schützen zu können, während zugleich die Einhaltung neuer Zahlungsbestimmungen unterstützt wird.



Emailages Technologie zur E-Mail-Risikobewertung setzt Dateneingänge aus einem umfassenden globalen Netzwerk zur Erstellung digitaler Identitäten aus der E-Mail-Adresse eines Nutzers bzw. einer Nutzerin wirksam ein. Das Unternehmen garantiert den Zusammenschluss branchenführender Data Science-Techniken mit hochmodernen Technologien des maschinellen Lernens, um zur Erbringung einer Betrugsrisikoeinstufung ein multidimensionales Profil von Online-Käufern und -Antragsstellern einrichten zu können. Somit werden Kunden zu informierteren Entscheidungsprozessen in Bezug auf Betrugsvorgänge befähigt. Infolgedessen konnte Emailage Unternehmen rund um den Globus dabei unterstützen, betrügerische Einkäufe und gefälschte Anträge um 2, 8 Milliarden Dollar zu minimieren.



Von Emailage nachgewiesene digitale Identitäten werden dann der ARIC-Plattform zugeführt und fördern die Modelle maschinellen Lernens sowie die Vorschriften, die der automatischen Identifikation von Risiken und der umgehenden Abwehr neuer Angriffe dienen.



Martina King, CEO von Featurespace, erklärte: "Dieser Zusammenschluss befähigt unsere Kunden zum wirksamen Einsatz der kombinierten Leistung unserer innovativen Adaptive Behavioral Analytics sowie Emailages geschützen Datenbestands, um die Risikobewertung sowie die Gefährdung durch raffinierte Online-Bedrohungen zum Zeitpunkt der Antragsstellung zu optimieren bzw. zu reduzieren."



Tim White, Chief Partnership Officer bei Emailage, kommentierte: "Um mit der sich rasch wandelnden Zahlungslandschaft Schritt halten zu können, ist es unser fortwährendes Anliegen, unsere Expertise sowie die weiterer Anbieter wirksam einsetzen zu können. Emailage und Featurespace sind zwei Unternehmen, die in Bezug auf Innovation und Wachstum dasselbe Ziel verfolgen. Aus diesem Grund sehen wir diese Kollaboration als äußerst strategische Gelegenheit. Es handelt sich hierbei um einen weiteren Schritt auf unserem Weg, unseren Kunden unter der Einhaltung gesetzlicher Auflagen branchenführende Lösungen zu bieten."



Weitere Informationen zur Partnerschaft finden Sie unter: www.emailage.com (http://www.emailage.com/).



