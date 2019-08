Die Ankündigung von US-Strafzöllen auf weitere chinesische Produkte hat die Börse in helle Aufregung versetzt. Auch Beyond Meat kann sich der schlechten Stimmung nicht entziehen. Seit dem Hoch bei 239 Dollar hat der Titel des Herstellers von veganem Fleischersatz 28 Prozent verloren. Ist der Hype schon wieder vorbei?Beyond Meat kommt nach den Zahlen für das zweite Quartal an der Börse nicht mehr in die Gänge. Am Montag setzt sich die Talfahrt fort. In einem schwachen Markt verliert die Aktie 1,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...