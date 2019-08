Die französische Luftfahrtgesellschaft Air France-KLM will ihre Flugzeugflotte in Zukunft deutlich effizienter betreiben. Zu diesem Zweck bestellte der Konzern zuletzt 60 neue Airbus A220-300. Dazu sicherte sich Air France-KLM die Option für den Kauf von bis zu 60 weiteren Flugzeugen. Für Airbus bedeutet dies weitere Aufträge in Millionenhöhe. Doch kann auch die Airbus-Aktie davon profitieren? Die Antwort auf diese Frage lautet "Jein". Zwar bedeuten neue Aufträge Umsätze im achtstelligen Bereich, ...

