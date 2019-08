Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Mit der bislang größten Akquisition stärkt das Unternehmen sein strategisches Leistungsspektrum durch optimiertes Handelsroutennetz in Asien und Europa



AIT Worldwide Logistics, ein Weltmarktführer bei Lieferkettenlösungen, hat heute die Übernahme von Unitrans International Corporation bekanntgegeben, ein spezialisierter Spediteur mit Sitz in Los Angeles.



"Ich bin glücklich darüber, dass AIT mit der Investition in diese Akquisition seinen Wachstumskurs fortsetzt", sagte AIT President und CEO Vaughn Moore. "Wir begrüßen die Belegschaft von Unitrans wärmstens als unsere neuesten Teammitglieder. Als erfahrener, spezialisierter Logistikdienstleister mit einem erstklassigen weltumspannenden Leistungsangebot wird das Unternehmen AITs Lösungsportfolio stärken und unsere Unternehmensvision voranbringen, indem wir uns global breiter aufstellen."



Dieser letzten Akquisition vorausgegangen waren zwei Übernahmen im letzten Jahr: WorldFresh Express (Kühlketten-Logistiker, Oktober 2018) und ConneXion World Cargo (britischer Spediteur, Dezember 2018).



"Unitrans ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen. Uns geht es um Zukunftssicherheit für ihre Kunden und Teammitglieder", sagte AIT Chief Operating Officer Keith Tholan. "AIT wird unterstützen, wo es notwendig ist. Ansonsten wird Unitrans seinen Betrieb wie gewohnt fortführen und seine Kunden bestmöglich betreuen."



"Unsere Geschäftsleitung war stark beeindruckt von Unitrans' überragender Expertise als Spediteur von Hochwertgütern in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Lebensmittelzutaten, Hochtechnologie und Biowissenschaften. Im Zeitraum von 42 Jahren haben sie sich in Asien und auf verschiedenen europäischen Märkten als gefragter Experte für spezialisierte Transportdienstleistungen etabliert", ergänzte er. "Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum von Unitrans zu unterstützen, und sind überzeugt, dass sie mit AITs Support und Ressourcen ihre Ziele erreichen werden."



Unitrans President Andrew Schadegg sagte: "Die Gespräche mit der Geschäftsleitung und Belegschaft von AIT haben klar gezeigt, dass wir eine sehr ähnliche Unternehmenskultur haben. Gemeinsam ist uns auch eine 'Anpackmentalität', mit der das zukünftige Wachstum von AIT und Unitrans gelingen wird."



Die Konditionen der Übernahme von Unitrans International Corporation durch AIT Worldwide Logistics sind nicht bekannt.



Informationen zu AIT Worldwide Logistics



AIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist ein Komplettservice-Anbieter von Transportmanagementlösungen und verfügt über ein umfangreiches Netz mit mehr als 60 Niederlassungen auf dem gesamten Globus. AIT verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mit robuster Technologie für eine vollständige Transparenz über den gesamten Transportweg hinweg und kann maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen für nahezu jede Branche bereitstellen. Das Unternehmen bietet kreative multimodale Serviceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und vereinfacht damit das komplizierte internationale Logistik-Puzzle für Unternehmen, damit diese sich auf die Kernbereiche ihres Geschäfts konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.



Unsere Mission



Bei AIT suchen wir mit Nachdruck nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir weltweit außergewöhnliche Logistiklösungen anbieten und gleichzeitig unseren Kollegen, Partnern und Communitys besondere Wertschätzung entgegenbringen.



