Der Wiener Rentenmarkt hat am Montagnachmittag mit Zugewinnen tendiert. Sämtliche beobachtete Benchmarkanleihen der Republik notierten im Plus. Ebenso zeigte sich der Euro-Bund-Future in Frankfurt mit fester Tendenz.Bereits am Vormittag erreichten enttäuschende Nachrichten die Anleger. Wie das Forschungsunternehmen Markit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...