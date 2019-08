Paion Aktie: Das kann wieder aufwärts gehen Am Montag ist die Aktie von Paion mit einem Minus von 1 % in den Handel gestartet. Dennoch sind die Chancen auf einen Anstieg in den kommenden Sitzungen relativ groß. Denn der Wert ist auch ohne weitere Nachrichten wieder auf dem Weg nach oben: In den vergangenen drei Monaten immerhin konnte die Aktie einen Aufschlag in Höhe von 11 % realisieren. Innerhalb eines Monats ging es um etwa 10 % nach oben. Dabei ist die Aktie sogar längerfristig wieder im Aufwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

