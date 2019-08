Wirecard hat einen weiteren wichtigen Kunden gewinnen können: Wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag bekannt gab, kooperiert Wirecard in Zukunft mit WHSmith, einem der weltweit führenden Einzelhändler für Lesestoff, Reisezubehör und den täglichen Bedarf. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um die Zahlungsakzeptanz im Bereich E-Commerce als auch am Point-of-Sale auszubauen und so die digitale Entwicklung der Handelskette voranzutreiben.WHSmith betreibt mehr als 1.600 Filialen weltweit und ...

