Der Ex-Vorstandsvorsitzende des Daimler-Konzerns, Dieter Zetsche, steht in einem juristischen Konflikt mit der Baden-Württembergischen Bank. Aus dem laufenden Verfahren könnten neben Dieter Zetsche auch weitere Anleger profitieren. Die Anwälte des Managers klagen auf Schadensersatz.Der Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche wirft seiner Bank falsche Beratung vor und verklagt sie nun in Folge dessen. Ende Januar 2009 investierte er 100.000 Euro zuzüglich 5.000 Euro Gebühr in einen Immobilienfonds, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...