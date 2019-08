Die Bewertung von Denodo gründete sich auf die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit, diese umzusetzen

Denodo, der Marktführer im Bereich Datenvirtualisierung, hat heute bekannt gegeben, dass Gartner, Inc., eine führende Firma für IT-Forschung und -Beratung, das Unternehmen erneut in seinem Magischen Quadranten für Datenintegrations-Tools als Herausforderer (Challenger) platziert hat. Das Unternehmen wurde für Vollständigkeit der Vision im Herausforderer-Quadranten am höchsten platziert, wobei der Bericht befand, dass "der Markt für Datenintegrations-Tools einen Aufschwung erlebt, da aufgrund neuer Anforderungen für die Integration von Hybrid-/Intercloud-Technologie, aktive Metadaten und erweitertes Datenmanagement bestehende Praktiken neu überdacht werden müssen."

Der vollständige, kostenlose Magische Quadrant-Bericht wurde am 1. August 2019 veröffentlicht und von Ehtisham Zaidi et al. verfasst. Er ist hier erhältlich.

"Wir sind der Ansicht, dass die höchste Positionierung von Denodo für Vollständigkeit der Vision im Herausforderer-Quadranten belegt, dass der Markt auf die innovativen Datenintegrationsressourcen reagiert, die wir eingeführt haben insbesondere schnellere und einfachere Datenintegration in Cloud und Multi-Cloud, ein dynamischer Datenkatalog zur Vereinfachung der Datenmanipulation für geschäftliche Nutzer sowie automatisiertes Lifecycle-Management zur Erhöhung operativer Effizienzen", so Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Unternehmen entwickeln sich weiter, um im digitalen Zeitalter besser im Wettbewerb bestehen zu können. Diese Fähigkeiten werden daher unverzichtbar sein, um schneller Erkenntnisse gewinnen sowie die operative Beweglichkeit und die Einbindung der Kunden verbessern zu können."

In dem Bericht steht: "Der Markt für Datenintegrationstools entwickelt sich weiter und wird durch einen hohen Ausdehnungsgrad unterstützt." Wir denken, dass sich die Datenvirtualisierung gut für Unternehmen eignet, die eine bewegliche und flexible unternehmensweite Schicht für den Datenzugriff einrichten wollen. Denodo konnte bereits erfolgreich Ressourcen für die Datenvirtualisierung entwickeln, die mit einem vielseitigen Spektrum zugrundeliegender Datenquellen und Datentypen sowohl vor Ort als auch in der Cloud funktionieren. Das Unternehmen entwickelt weiterhin Lösungen, die einen messerscharfen Fokus auf der Ermöglichung von Cloud-Migration, Multi-Cloud-Bereitstellungen, maschinellem Lernen und Data Science unterstützen.

Mehr erfahren Sie in verifizierten Händlerbesprechungen aus der IT-Community in diesem Gartner Peer Insights-Bericht oder testen Sie die Denodo-Plattform schnell und einfach hier in der Cloud.

Bitte tweeten Sie:datavirtualization Anbieter Denodo (denodo) im Gartner Magic Quadrant für dataintegration Tools im Challengers-Quadranten platziert

Haftungsausschlüsse von Gartner

Die Gartner Peer Insights-Besprechungen stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud- Big Data-Datenquellen und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in jeder größeren Branche signifikante geschäftliche Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big Data-Analysen, Web und Cloudintegration, Einzelansicht-Anwendungen und Unternehmens-Datenservices ermöglicht haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.denodo.com oder unter der Rufnummer +1 877 556 2531 bzw. +44 (0) 20 7869 8053.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190805005716/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

+1 508 429 5988 (Chris) oder +1 978 433 3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com