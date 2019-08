IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM schließt 5,5-Mio.-$-Finanzierung mit Trichome Financial Corp. ab

VANCOUVER, British Columbia, 1. August 2019 - MYM Nutraceuticals Inc. (MYM oder das Unternehmen) (CSE: MYM) (OTCBB: MYMMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Trichome Financial Corp. (Trichome Financial oder Trichome) im Hinblick auf eine Fremdfinanzierung in Höhe von 5,5 Millionen Dollar unterzeichnet hat. Damit wäre das Unternehmen in der Lage, seine strategische Planung für das gesamte Jahr 2020 komplett zu finanzieren.

Nach einem umfangreichen Due-Diligence-Verfahren haben MYM und Trichome Financial eine Kreditfinanzierung in Höhe von 5,5 Millionen Dollar vereinbart, erklärt Howard Steinberg, CEO von MYM. Dieses Engagement ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis dafür, dass man unsere Pläne, uns als internationaler Marktführer im Anbau, in der Extraktion und im Vertrieb von CBD-reichem Hanf zu positionieren, für realisierbar hält. Diese Kapitalaufnahme ist ein bedeutender Meilenstein, der es unserem Unternehmen ermöglicht, unsere strategische Planung für das gesamte Jahr 2020 komplett zu finanzieren.

MYM betreibt derzeit drei Projekte für den Anbau und die Extraktion von CBD-reichem Hanf, zwei Projekte für den Anbau von medizinischem Cannabis und drei Vertriebsstandorte für CBD-Isolat in Mexiko, Australien und dem Vereinigten Königreich. Für das Jahr 2020 ist der Anbau von mehr als 5 Millionen Pfund an CBD-reicher Biomasse geplant. Wird dieses Material planmäßig zu Isolat umgewandelt, entstehen so 108.800 Kilogramm CBD-Isolat. Weitere Einzelheiten zur strategischen Planung für 2019 finden Sie unter mym.ca.

Wir sind ehrlich beeindruckt, mit welchem Know-how und mit welch hohem Anspruch das neue Führungsteam von MYM seine Rolle wahrnimmt, um das Unternehmen in allen Bereichen, die CBD-Hanf betreffen, als Marktführer zu positionieren, meint Michael Ruscetta, CEO von Trichome. Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel dafür, wie flexibel und zeitnah Trichome Kapital bereitstellt, das über sämtliche Vermögenswerte und Lizenzen von MYM abgesichert ist. Wir gehen davon aus, dass hier äußerst attraktive Renditen erwirtschaftet werden können.

Die Trichome-Finanzierung (Trichome-Finanzierung) ist ein vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Dollar, das mit 12 % p.a. verzinst ist und innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss fällig wird, wobei die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 6 Monate besteht. Die Trichome-Finanzierung besteht aus zwei Tranchen: einer Tranche mit einem Volumen von 3,0 Millionen Dollar, die bei Vertragsabschluss begeben wird, und einer weiteren Tranche mit einem Volumen von 2,5 Millionen Dollar, die aus aktueller Sicht in einigen Monaten begeben wird. In Verbindung mit der Trichome-Finanzierung hat MYM bereits rund 4.000.000 Warrants emittiert; nach dem Abschluss der zweiten Tranche werden 1.000.000 zusätzliche Warrants begeben. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,30 Dollar und kann innerhalb von drei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. In Verbindung mit der Trichome-Finanzierung wurde zwischen MYM und Trichome eine Sicherheitenstellung hinsichtlich aller Vermögenswerte und Lizenzen von MYM vereinbart.

Howard Steinberg, CEO und ein Direktor von MYM, ist auch ein Direktor von Trichome und hat sich in dieser Angelegenheit aus dem Board von Trichome zurückzogen.

Über Trichome Financial Corp.

Trichome ist ein auf Sonderfinanzierungen spezialisiertes Unternehmen, das internationale Marktteilnehmer der legalen Cannabisbranche mit flexiblen und kreativen Kapitallösungen unterstützt. Die Firma Trichome wurde als Reaktion auf den Mangel an verfügbaren Krediten im riesigen, wachstumsstarken und immer komplexer werdenden Cannabismarkt ins Leben gerufen. Das Führungsteam der von den Branchenführern Origin House und Stoic Advisory gegründeten Firma Trichome verfügt über den einzigartigen Vorteil, den Dealflow und das brancheninterne Know-how des Unternehmens bestmöglich zu nutzen und ihm gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil bzw. eine Vorreiterrolle als international tätige Gesellschaft für Sonderfinanzierungen in der Cannabisbranche zu sichern. Trichome bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen quer über die Wertschöpfungskette der Branche, um Wachstums-, Investitions-, Fusions- und Übernahmeprojekte zu unterstützen sowie Mittel für betriebliche Zwecke und sonstige Bedürfnisse bereitzustellen. Das Unternehmen macht sich den gemeinsamen Ressourcen- und Erfahrungsschatz seiner Gründer zunutze und ist so in der Lage, seine Partnerfirmen in allen finanziellen, produkt- und marktspezifischen sowie betrieblichen Belangen zu begleiten und ihnen einen entsprechenden Mehrwert anzubieten. Trichomes aktuelle Vermögenswerte sind zur Gänze in Kanada angesiedelt; die Firma besitzt in den Vereinigten Staaten weder Niederlassungen noch sonstige Anlagewerte. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.trichomefinancial.com oder @trichomefinance auf Twitter.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das sich der globalen Verbreitung von Cannabis und CBD-reichem Hanf verschrieben hat. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie,Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Howard Steinberg, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mym.ca

Investor Relations

Billy Casselman

778-522-2261

investors@mym.ca

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Dazu zählen z.B. Aussagen über den Zeitpunkt des Erhalts der Finanzmittel und Zinszahlungen sowie den Erhalt einer Anbaulizenz von Health Canada. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sofern dies nicht in den einschlägigen Gesetzen gefordert wird. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Erörterung und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) vom 24. April 2019 (die MD&A) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem auch Aussagen über folgende Aspekte zählen: dass das Unternehmen in der Lage ist, seine strategische Planung für das gesamte Jahr 2020 vollständig zu finanzieren; seine Pläne, sich als internationaler Marktführer im Anbau, in der Extraktion und im Vertrieb von CBD-Hanf zu positionieren; den prognostizierten Anbau von 5 Millionen Pfund an CBD-reicher Biomasse; die Produktion von 108.800 Kilogramm CBD-Isolat; dass das Unternehmen in der Lage ist, die zweite Tranche der Trichome-Finanzierung abzuschließen; oder dass das Unternehmen in der Lage ist, ergänzende Geschäftsprojekte und Anlagewerte in der Technologie-, Nutrazeutika- und CBD-Branche zu erwerben.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE-Markt oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten (laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48490

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48490&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55406 A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55406A1012

AXC0035 2019-08-06/07:01