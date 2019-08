Kupfer ist und war immer schon ein guter Indikator, von dessen Preisen die Entwicklung des Weltmarktes abzulesen war. Geht es dem Weltmarkt gut, so kletterten die Kupferpreise, gibt es Rückschläge, so notierte auch Kupfer tiefer. Kupfer hat in den letzten 12 Monaten rd. 23% seines Wertes abgegeben. Dieser dramatische Verfall hat 2 Gründe. Zum einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...