TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nochmals deutliche Verluste verbuchen die Märkte am Dienstag in Ostasien und Australien, nachdem die Wall Street am Montag den stärksten Rückschlag des Jahres verbucht hatte. Im Blick steht weiter die Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit, auch wenn es an einer wichtigen Teilfront eine Entspannung gab. Denn die chinesische Zentralbank hat den Renminbi wieder fester gestellt, so dass der Dollar unter 7 gefixt wurde.

Dies belegt den Willen der chinesischen Führung, den Handelsstreit nicht weiter eskalieren zu lassen, nachdem das US-Finanzministerium Peking der Währungsmanipulation bezichtigt hatte. Allerdings bewegt sich der Dollar im Handel bereits wieder über 7 Yuan. Das tiefe Fixing des Yuan am Montag wurde an den Märkten als Retourkutsche für neue Sonderzölle der US-Regierung auf chinesische Einfuhren gesehen.

Mit dem festeren Fixing erholten sich die Börsen zwar von ihren Tagestiefs, doch werden weiterhin kräftige Verluste eingefahren. In Schanghai geht es um 2,4 Prozent nach unten, in Hongkong um 0,7 Prozent, in Tokio fällt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 20.560 Punkte. Teilnehmer berichten, dass die Märkte weiter zittrig seien, weil jederzeit mit neuen Maßnahmen von einer der beiden Seiten gerechnet wird.

Yen unter Druck

In Japan wären die Verluste vermutlich weitaus größer, wenn nicht der schwache Yen die Kurse stützen würde. Nachdem der Dollar in der Nacht bei rund 105,60 Yen notierte, ist er nun auf 106,77 gestiegen. Da die Währung einen Indikator für Risikoscheu abgibt, signalisiert ihr Nachgeben Entspannung.

In Hongkong spitzt sich die politische Lage weiter zu, nachdem am Vortag ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt hatte. Es war der dritte Tag in Folge mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Allerdings hatte es hier bereits am Vortag besonders starke Kursverluste gegeben, so dass der HSI nun weniger abgibt als die meisten Nachbarbörsen.

Dagegen fällt die australische Börse um 2 Prozent und gehört damit zu den schwächsten der Region. Ein neues Rekordhoch beim Handelsüberschuss hilft wenig, zumal das wöchentliche Verbrauchervertrauen drastisch zurückging. Derweil hat die australische Notenbank den Leitzinssatz unverändert bei 1,00 Prozent belassen.

Der Goldpreis gibt am Morgen nach seinem jüngsten Höhenflug leicht nach. Die Feinunze verliert 0,2 Prozent auf 1.462 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.509,30 -1,97% +15,28% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.560,04 -0,77% +2,72% 08:00 Kospi (Seoul) 1.930,83 -0,83% -5,40% 08:00 Schanghai-Comp. 2.752,89 -2,43% +10,39% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.966,59 -0,71% +4,11% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.174,93 -0,61% +6,27% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.610,34 -0,00% -4,74% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:16h % YTD EUR/USD 1,1203 -0,1% 1,1214 1,1136 -2,3% EUR/JPY 119,52 +0,9% 118,47 117,93 -5,0% EUR/GBP 0,9212 -0,2% 0,9234 0,9188 +2,4% GBP/USD 1,2161 +0,1% 1,2144 1,2120 -4,6% USD/JPY 106,69 +1,0% 105,64 105,90 -2,7% USD/KRW 1212,35 -0,4% 1217,42 1214,49 +8,8% USD/CNY 7,0434 -0,1% 7,0508 7,0352 +2,4% USD/CNH 7,0678 -0,5% 7,1045 7,0756 +2,9% USD/HKD 7,8373 -0,1% 7,8460 7,8327 +0,1% AUD/USD 0,6782 +0,4% 0,6754 0,6758 -3,7% NZD/USD 0,6533 +0,3% 0,6512 0,6515 -2,7% Bitcoin BTC/USD 11.636,75 -0,8% 11.725,75 11.684,25 +212,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,36 54,69 +1,2% 0,67 +15,7% Brent/ICE 60,49 59,81 +1,1% 0,68 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,44 1.464,20 -0,1% -1,76 +14,0% Silber (Spot) 16,44 16,40 +0,3% +0,04 +6,1% Platin (Spot) 857,70 858,50 -0,1% -0,80 +7,7% Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,6% +0,02 -3,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2019 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.