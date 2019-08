Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta005/06.08.2019/07:00) - GF Piping Systems, eine Division von GF, erwirbt die Global Supply Co. Inc., in Hallandale, Florida (USA), die sich auf Dienstleistungen für die Schifffahrtindustrie spezialisiert hat. Die Akquisition erlaubt GF Piping Systems, ihre Präsenz im vielversprechenden US-Marinesegment auszubauen.



Schifffahrt ist für GF Piping Systems, die grösste Division von GF, ein wachsendes Marktsegment, das eine strategische Schlüsselposition einnimmt. Global Supply Company Inc. ist ein langjähriger, bewährter Partner der Division im Markt für Nachrüstungen von Kreuzfahrtschiffen in den USA. Die Akquisition stärkt die technische und logistische Serviceunterstützung von GF Piping Systems für die Kunden in diesem Markt.



Beide Parteien haben vereinbart, keine finanziellen Details der Transaktion bekannt zu geben.



Global Supply Company Inc. wurde vor über 40 Jahren gegründet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeitende. Das Unternehmen wird in GF Marine USA umbenannt und sich weiterhin mit ihrer bestehenden Mannschaft auf den Markt für die Nachrüstung von Schiffen fokussieren. Charles Gualdoni, Firmengründer und heutiger Präsident, beabsichtigt nach einer erfolgreichen Übergangsphase in den Ruhestand zu treten.



GF Piping Systems ist eine führende Anbieterin von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff und Metall. Die Division fokussiert sich auf Systemlösungen und qualitativ hochwertige Komponenten für den sicheren Transport von Wasser, Chemikalien und Gasen sowie dazugehörende Services. Das Produktportfolio aus Fittings, Ventilen, Rohrleitungen, Automations- und Verbindungstechnologien deckt alle Anwendungen des Wasserkreislaufs ab.



