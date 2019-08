GEA Group Aktiengesellschaft: GEA schließt zweites Quartal 2019 mit starkem Umsatz ab und hält an Jahresausblick fest DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA schließt zweites Quartal 2019 mit starkem Umsatz ab und hält an Jahresausblick fest 06.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GEA schließt zweites Quartal 2019 mit starkem Umsatz ab und hält an Jahresausblick fest * Jahresprognose trotz Sondereinflüssen im zweiten Quartal bestätigt * Starker Umsatz (1,25 Mrd. EUR) im zweiten Quartal; GEA insgesamt sowie beide Business Areas über Vorjahresniveau; Servicegeschäft wächst um über 7 Prozent * EBITDA vor Restrukturierungsaufwand (111 Mio. EUR) im zweiten Quartal durch Sondereinflüsse (30 Mio. EUR ggü. Vorjahr) belastet * Auftragseingang (1,15 Mrd. EUR) nach Rekordwert im Vorjahresquartal rückläufig; dabei Basisgeschäft stabil, aber weniger Großaufträge aufgrund kundenseitiger Verzögerungen * Maßnahmen zur Ergebnissteigerung in der Business Area Solutions im Plan Düsseldorf, 06. August 2019 - Die GEA Group Aktiengesellschaft hält am bisherigen Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 unverändert fest, obwohl das Ergebnis im zweiten Quartal 2019 durch verschiedene Sondereinflüsse belastet wurden. Der Auftragseingang ging im abgelaufenen Quartal insbesondere durch kundenseitig verschobene Aufträge mit größeren und mittleren Volumina um rund 17 Prozent auf 1.147 Mio. EUR zurück (Vorjahr 1.383 Mio. EUR). Hierbei ist jedoch auch das Rekordniveau des Vorjahreswertes zu berücksichtigen, der durch mehrere Großaufträge ein Wachstum von 11 Prozent verzeichnete. Nach einem starken ersten Quartal beträgt der Auftragseingang zum Halbjahr 2.333 Mio. EUR (Vorjahr 2.486 Mio. EUR) und liegt somit rund 6 Prozent unter Vorjahr. Beim Umsatz konnte GEA hingegen mit 1.247 Mio. EUR im Berichtsquartal und auch im Halbjahr (2.305 Mio. EUR) neue Höchstwerte erzielen (Vorjahr 1.227 Mio. EUR bzw. 2.266 Mio. EUR). Besonders erfreulich war, dass wieder beide Business Areas Equipment und Solutions mit entsprechend starken Umsätzen hierzu beigetragen haben. Die Umsatzsteigerung im zweiten Quartal resultierte vor allem aus den Regionen Asien Pazifik, Nord- und Mitteleuropa sowie Lateinamerika mit jeweils hohen einstelligen Wachstumsraten. Dabei setzte insbesondere der Getränkebereich sein starkes Wachstum vom Jahresbeginn auch im zweiten Quartal mit rund 24 Prozent Anstieg weiter fort. Der Bereich Milchverarbeitung entwickelte sich im Quartalsvergleich ebenfalls wieder positiv. Außerdem steigerte GEA seinen margenstarken Serviceumsatz in den Monaten April bis Juni deutlich um mehr als 7 Prozent auf 394 Mio. EUR. Der Anteil am Gesamtumsatz ist von 30 Prozent im Vorjahr auf rund 32 Prozent angestiegen. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand (111 Mio. EUR) lag wie erwartet unter dem Vorjahreswert (142 Mio. EUR; einschließlich Proforma-IFRS-16-Effekt von 16 Mio. EUR). Die entsprechende Marge bewegte sich mit 8,9 Prozent um etwa 270 Basispunkte unter Vorjahresniveau. Positive Sondereinflüsse im Vorjahresquartal sowie negative Sondereinflüsse im Berichtsquartal belasteten dabei das Ergebnis von GEA im Saldo mit 30 Mio. EUR erheblich. Ohne diese Einflüsse hätte das Ergebnis nur 20 Basispunkte unter dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen. Im ersten Halbjahr betrug das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 185,9 Mio. EUR nach 218,6 Mio. EUR (einschließlich Proforma-IFRS-16-Effekt von 32 Mio. EUR) im Vorjahreszeitraum. Die eingeleiteten Maßnahmen in der Business Area Solutions werden bereits im zweiten Halbjahr einen positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung in diesem Bereich haben. "Das abgelaufene Quartal zeigte beim Auftragseingang im Vergleich zu dem Rekordquartal im Vorjahr zwar ein solides Basisgeschäft, war aber stark von kundenseitig verzögerten Aufträgen mit mittleren oder größeren Ordervolumina gekennzeichnet. Aufgrund dieser Situation sowie unserer gut gefüllten Projektpipeline gehen wir grundsätzlich von einer Belebung des Auftragseingangs im verbleibenden Geschäftsjahr aus", erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. "An unserem im März gegebenen Ausblick für 2019 halten wir fest: Obwohl wir im abgelaufenen Quartal beim Umsatz erneut zulegen konnten, bestätigt uns die beschriebene Entwicklung des Auftragseingangs in unserer Erwartung, dass der Umsatz in 2019 moderat unter dem des Vorjahres liegen wird. Beim EBITDA vor Restrukturierungsaufwand gehen wir selbst unter Einbeziehung der Sondereinflüsse, die unser Ergebnis zusätzlich belastet haben, unverändert davon aus, dass wir im Geschäftsjahr im bisher prognostizierten Korridor zwischen 450 und 490 Mio. EUR liegen werden. Der ROCE wird unserer Einschätzung nach ebenfalls im erwarteten Korridor von 8,5 bis 10,5 Prozent liegen." Zusätzlich zu verschiedenen effizienzsteigernden Maßnahmen, die die Ergebnisentwicklung insbesondere in der Business Area Solutions stützen sollen, hat das Unternehmen im August ein globales Optimierungsprojekt gestartet, um dem weiteren Anstieg des Net Working Capital entgegenzuwirken. Hier haben sich speziell höhere Vorräte negativ ausgewirkt. "Bei der Ausgestaltung unserer neuen divisionalen Struktur kommen wir sehr gut voran und liegen im Zeitplan. In der Zwischenzeit haben wir alle wesentlichen Managementfunktionen der Divisionen und Länderorganisationen mit langjährig erfahrenen GEA-Managern, sowie teilweise auch mit hervorragenden Managern von extern besetzen können. Auf unserem Kapitalmarkttag Ende September werden wir weitere Details zu den fünf neuen Divisionen sowie den Bereichen Produktion und Einkauf kommunizieren", kommentiert Stefan Klebert. IFRS-Kennzahlen von GEA (in Mio. EUR) Q2 2019 Q2 2018 Verä- Q1-Q2 Q1-Q2 Verä- nde- 2019 2018 nde- rung rung in % in % Ertragslage Auftragseingang 1.146,8 1.383,0 -17,- 2.333,1 2.485,6 -6,1 1 Book-to-Bill-Ratio 0,92 1,13 - 1,01 1,10 - Auftragsbestand 2.419,8 2.554,4 -5,3 2.419,8 2.554,4 -5,3 Umsatz 1.247,3 1.227,0 1,7 2.304,6 2.266,4 1,7 EBITDA vor 111,2 141,9 -21,- 185,9 218,6 -15,- Restrukturierungsaufwand1 6 0 in % vom Umsatz 8,9 11,6 - 8,1 9,6 - EBITDA 101,1 122,6 -17,- 170,3 179,9 -5,3 6 EBIT vor 57,5 91,4 -37,- 84,5 119,5 -29,- Restrukturierungsaufwand1 1 3 in % vom Umsatz 4,6 7,4 - 3,7 5,3 - EBIT 38,2 87,6 -56,- 59,9 111,1 -46,- 3 1 EBT2 34,6 82,1 -57,- 60,2 93,8 -35,- 9 8 Konzernergebnis2 25,4 65,1 -61,- 55,6 68,5 -18,- 0 9 ROCE in % (Goodwill 10,5 15,5 - 10,5 15,5 - angepasst)3 Vermögenslage Net Working Capital 906,4 847,7 6,9 906,4 847,7 6,9 (Stichtag) in % vom Umsatz (L12M) 18,6 17,9 - 18,6 17,9 - Capital Employed 2.703,6 2.533,6 6,7 2.703,6 2.533,6 6,7 (Stichtag) Eigenkapital 2.317,9 2.410,4 -3,8 2.317,9 2.410,4 -3,8 Eigenkapitalquote in % 38,8 39,8 - 38,8 39,8 - Leverage4 1,3 x 0,7 x - 1,3 x 0,7 x - Nettoliquidität -329,5 -326,9 -0,8 -329,5 -326,9 -0,8 (+)/Nettoverschuldung (-) Finanzlage Cash-Flow aus laufende 31,8 17,4 83,2 -7,2 -84,4 91,5 Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus -23,2 -15,6 -48,- -48,4 -57,1 15,3 Investitionstätigkeit 8 Free Cash-Flow 8,6 1,8 > -55,5 -141,5 60,8 100 Aktie Ergebnis je Aktie (in 0,14 0,36 -61,- 0,31 0,38 -18,- EUR)2 0 8 Marktkapitalisierung (in 4,5 5,2 -13,- 4,5 5,2 -13,- Mrd. EUR; Stichtag) 5 5 Mitarbeiter (FTE; 18.892 18.287 3,3 18.892 18.287 3,3 Stichtag) 1) Proformazahlen für 2018 inkl. IFRS-16-Effekt aus 2019. 2) 2019 inkl. Zinsertrag in Höhe von 32,7 Mio. EUR (davon 7,0 Mio. EUR im zweiten Quartal) durch Anpassung der Zinsermittlungsmethode bei der Bemessung von Rückstellungen aus Ewigkeitslasten. 3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die vormalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der letzten 4 Quartale); Proformazahlen für 2018 inkl. IFRS-16-Effekt aus 2019. 4) Leverage = (Nettoliquidität (+)/Nettovorschuldung (-) - Leasingverbindlichkeiten) / (EBITDA L12M (inkl. nicht fortgeführte Geschäftsbereiche) - Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen L12M + Zinsertrag aus Planvermögen L12M) Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com 06.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 