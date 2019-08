The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0133278686 CIE F.FONCIER 11-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2AARU6 KRED.F.WIED.16/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB43K7 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6AH3 BAY.LDSBK.IS.S.30529 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH33 DZ BANK CLN E.9661 BD01 BON EUR N

CA XFRA US21688AAG76 RABOBK NED.NY 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAN64 KRAFT HEINZ FOODS 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0100155703 JFM 99/19 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1766709676 NED.WATERSCH.18/19 FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1B1H0 LBBW STUFENZINS 16/19 BD02 BON EUR N

CA 9BXD XFRA US07177MAD56 BAXALTA 2020 BD03 BON USD N