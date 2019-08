FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.057 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.224 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.197 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.322 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.358 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.269 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.627 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.278 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.242 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.815 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.081 EUR

91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.157 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.287 EUR

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.022 EUR

ESY XFRA DE0005634000 EASY SOFTWARE AG 0.040 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.286 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.054 EUR

HNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.319 EUR

SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP 0.001 EUR

RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.118 EUR

62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.459 EUR

CPIA XFRA US16965P2020 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 0.692 EUR